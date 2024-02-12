Авдеевка может пасть в ближайшие "дни или максимум недели". Российские военные продвигаются в городе по двум направлениям.

Об этом заявил аналитик BILD Юлиан Рёпке.

По его данным, российские войска продвигаются в Авдеевке на юго-востоке и в центре города (на карте отмечены жёлтым). В результате ширина коридора ВСУ между позициями армии РФ уменьшилась до 4,85 км, как рассчитал Рёпке.

"Положение становится критическим для украинских защитников. Особенно опасна ситуация в центре, где ВС РФ осталось около 200 метров до одного из последних путей снабжения группировки ВСУ (выделены зелёным - Ред.). Есть ещё одна дорога к югу, но и там российские позиции находятся в сотнях метров, на подступах к селу Северное. Если эти пути перережут, город будет окружён и падёт", - заявил Репке.

РФ удается продвигаться за счет преимущества в артиллерии в соотношении примерно 5:1, а также в воздухе и в количестве солдат. Часто против наступающих групп российской пехоты действуют одни беспилотники.

О положении в Авдеевке в эфире телемарафона сообщил и спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий. По его словам, город штурмуют хорошо обученные малые пехотные группы РФ, в том числе спецназовцы и десант. В последнее время все чаще используется бронетехника.

"Видим намерения врага, видим, куда он хочет продвинуться, чтобы перерезать логистическую артерию снабжения, прежде всего в Авдеевке, и обеспечить какое-то оперативное окружение. Происходят мероприятия противодействия, боестолкновения. Линия боевого столкновения движется не только в одну сторону. В последние дни враг начал привлекать к наступательным действиям бронетехнику: танки, БМП. Иногда это бывает один-два, иногда больше. Там в основном нам противостоит регулярная российская армия, хорошо обученная, иногда спецназовцы, иногда десантура и обычные мотострелковые батальоны", - заявил Лиховий.

По данным Forbes, Украина, возможно, перебросила в Авдеевку "одну из своих лучших бригад" - 3-ю штурмовую. Издание полагает, что задумкой командования может быть создание в Авдеевке "ловушки истощения" армии РФ, как было в Бахмуте. Однако при этом отмечает дефицит снарядов.

Вчера стало известно, что проезд в Авдеевку уже фактически заблокирован даже для правоохранителей.