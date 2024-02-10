Россияне достигли железнодорожной развязки в центре Авдеевки и находятся всего в 700 метрах от последнего маршрута снабжения ВСУ, ведущего в южную часть города.

Об этом в Х пишет военный аналитик Bild Юлиан Репке.

Он приводит видео, на котором украинский дрон сбрасывает несколько гранат на шестерых российских солдат. По их местоположению Репке определил расстояние от указанной дороги до российских позиций.

По его словам, в этих местах уже "нет ни одного украинского солдата, который мог бы противостоять тем, кто движется дальше на запад".

Украинский эксперт Константин Машовец заявил сегодня, что украинские силы в Авдеевке находятся под угрозой окружения.

Война в Украине идет уже 717-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Комментарии о новом главкоме Сырском, военкоматы будут работать даже по ночам, Путин предлагает сделку — все подробности в итогах "Страны".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.