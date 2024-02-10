В Авдеевке "повторяется история с Бахмутом", и есть угроза окружения украинских сил в городе. Об этом заявил украинский военный эксперт Константин Машовец у себя в телеграм-канале.

"Честно говоря, мне совсем не хотелось, чтобы в Авдеевке повторялась история с Бахмутом. Однако, судя по всему, так оно и будет", - считает аналитик группы "Информационное сопротивление".

По его мнению, "противник продолжает успешно реализовывать свой замысел об обходе Авдеевского коксохимического комбината с востока и юго-востока".

"И, как это ни прискорбно признавать, похоже, противник ну очень близок к практическому воплощению его в жизнь", - добавил Машовец.

Он пишет, что передовые отряды РФ в течение нескольких предыдущих суток углубились в садовое общество "Ивушка" до ул. Мичурина и Железнодорожного переулка, а также вышли к путепроводу над железной дорогой в районе ул. Чистякова, "а, по определенной информации, и захватили его".

"Все это вместе взятое, по трезвой оценке, означает, что они находятся в 500-х метрах от Авдеевской автобазы и менее чем в 1 км от ресторана "Бревно" и фактически имеют реальную возможность в течение ближайших недель (если не дней) успешно для себя завершить свою Авдеевскую операцию", - пишет Машовец.

Причина такого прогноза - фактическое исключение "северной дороги" 00542 через Орловку и Ласточкино для стабильного снабжения украинских подразделений. По мнению Машовца, альтернативное сообщение на юге, через Тоненькое и Северное, также усложнено "до предела", поскольку передовые позиции противника находятся от этой дороги на расстоянии 2.2 км.

По мнению Машовца, если не предпринять каких-либо кардинальных шагов, "возникнет реальная вероятность их (ВСУ) окружения в Авдеевке".

Ранее The Telegraph сообщал, что российские войска находятся "на грани взятия" Авдеевки. Издание пишет, что "ценность Авдеевки скорее символическая, чем стратегическая".

Напомним, спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" Дмитрий Лиховой подтвердил, что в Авдеевке Донецкой области боевые столкновения происходят не только на севере города в частном секторе, а и в пределах городской застройки.