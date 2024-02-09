Спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" Дмитрий Лиховой подтвердил, что в Авдеевке Донецкой области боевые столкновения происходят не только на севере города в частном секторе, а и в пределах городской застройки.

Об этом спикер ОСГВ "Таврия" сообщил в эфире телемарафона.

"Все журналисты спрашивают, и я могу подтвердить, что да: боевые столкновения происходят уже не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки. Замысел противника очевиден: он пытается отрезать украинские силы, зайдя между Авдеевском коксохимическим заводом и карьером", - сказал Лиховой.

Он добавил, что армия РФ направляет основное штурмовое давление на севере Авдеевки. Замыслом россиян является перерезать главную логистическую артерию и обеспечить "оперативное окружение города". Этому активно противодействуют ВСУ.

Напомним, ранее украинский военный паблик Deep State сообщил, что РФ захватила около 18% территории Авдеевки и продолжает продвигаться на севере города.

Также в Авдеевской ГВА заявили, что в Авдеевке, которую штурмует армия РФ и, где уже фактически идут городские бои, до сих пор находится 941 гражданских. Спасти этих людей пока невозможно.