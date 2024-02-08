В Авдеевке, которую штурмует армия РФ и, где уже фактически идут городские бои, до сих пор находится 941 гражданских.

Об этом сообщает начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

Люди прячутся в подвалах разбитых домов, уцелевших зданий в городе не осталось. Но и там небезопасно, потому что на город сбрасывают управляемые авиабомбы КАБ-500.

Спасти этих людей пока невозможно, говорит глава администрации Барабаш.

"Многоэтажные дома складываются как карточные дома, и очень часто под завалами, именно в этих подвалах, остаются люди, и к сожалению, мы не имеем возможности их оттуда достать", - говорит он.

Вчера эвакуация не проводилась, потому что выезды из города находятся под обстрелом российских войск. По городу ежедневно выпускают десятками авиабомбы и другие снаряды.

Армия РФ ведет штурм на каждом участке по всему периметру города.

"К сожалению, все меньше и меньше людей, которые помогают нам с эвакуацией. Кроме "Белого ангела", полиции и представителей военной администрации есть еще определенный круг волонтеров, ребят, которые помогают нам с эвакуацией", - сказал Барабаш.

Ранее Deep State сообщил, что РФ захватила около 18% территории Авдеевки и продолжает продвигаться на севере города.

По информации NYT, ВСУ перебрасывает на фронт тыловые части для удержания позиций. Эпицентром боевых действий остается район Авдеевки.

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