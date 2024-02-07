ВСУ постоянно испытывают дефицит снарядов, а европейскому оборонному производству не удается конкурировать с РФ.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем в Киеве.

"Страдаем действительно от снарядного дефицита, и главная цель, конечно, чтобы снарядный дефицит никогда не перешел в снарядный голод", — сказал Кулеба.

Ранее Боррель объяснил, почему Евросоюз не смог обеспечить Украину обещанным миллионом снарядов. Он заявил, что ЕС не выполняет собственные планы поставок Украине артиллерийских снарядов не потому, что у стран Евросоюза не хватает производственных мощностей, а потому что они экспортируют снаряды в другие страны.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ситуация в Авдеевке для ВСУ продолжает ухудшаться, сообщает украинский военный паблик Deep State. По его данным, российские войска снова продвинулись в северной части города. В целом россияне пытаются, очевидно, перерезать главную дорогу, по которой идет снабжение гарнизона в южной части города.

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