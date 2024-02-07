Армия РФ продолжает продвигаться на севере Авдеевки. Об этом сообщает украинский военный ресурс Deep State.

Вчера россияне прошли железнодорожный мост, а сегодня уже пытаются через частный сектор пробиться в сторону автобазы и знака у въезда в Авдеевку.

Ежедневно происходит насыщение застройки личным составом войск РФ.

По состоянию на сейчас РФ захватила около 18% территории города и продолжает давить.

Вчера Deep State сообщал, что российские войска фокусируются на закреплении в старой Авдеевке и дачном поселке возле коксохимзавода. Кроме того, противник пытался занять мост над железной дорогой.

А военный обозреватель Bild Юлиан Репке считает, что положение в Авдеевке начинает напоминать Бахмут.

Сегодня Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что на Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

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