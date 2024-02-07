Утром 7 февраля Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фонте за минувши сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения. Всего враг нанес 4 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ночью россияне выпустили 15 "Шахедов". Были уничтожены 12 из них.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении ВСУ отбили 21 атаку в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Григоровки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 12 атак противника возле населенных пунктов Богдановка и Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области было отбито 20 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника в районе Работино и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ситуация в Авдеевке для ВСУ продолжает ухудшаться, сообщает украинский военный паблик Deep State. По его данным, российские войска снова продвинулись в северной части города. В целом россияне пытаются, очевидно, перерезать главную дорогу, по которой идет снабжение гарнизона в южной части города

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.