Ситуация в Авдеевке Донецкой области продолжает ухудшаться.

Об этом сообщил украинский военный паблик Deep State.

По его данным, российские войска снова продвинулись в северной части города.

Они фокусируются на закреплении в старой Авдеевке и дачном поселке возле коксохимзавода. Кроме того, противник пытался занять мост над железной дорогой.

По данным военного обозревателя Bild Юлиана Репке, положение в Авдеевке начинает напоминать Бахмут.

"Российские войска проникают глубже в город, стремясь отрезать угольный (коксохимический - Ред.) завод от остальной части города. Кроме того, по мере усиления уличных боев соотношение убийств все меньше и меньше в пользу Украины. Бахмут 2.0" - написал журналист в Х.

Детальнее о том, что происходит в Авдеевке, мы писали в отдельном материале.

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 29 атак врага.

Война в Украине идет уже 713-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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