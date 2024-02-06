126 боевых столкновений за сутки. Сводка Генштаба ВСУ на утро 6 февраля
Во вторник, 6 февраля, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.
Главное из нее.
За прошедшие сутки произошло 126 боевых столкновений.
Всего враг нанес 7 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
На Купянском направлении нашими защитниками отражены 8 атак возле Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении ВСУ отбили 20 атак врага недалеко от Белогоровки Луганской области и Ямполевки, Тернов, Торского, Григоровки Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 10 атак противника вблизи населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клещеевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 29 атак врага в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 16 атак южнее Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области было отбито 26 атак.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника в районе Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия.
Война в Украине идет уже 713-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наиболее сложная ситуация на Авдеевском и Купянском направлении. Также вчера Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней - до 14 мая.
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