В понедельник, 5 февраля, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений.

В целом враг нанес 1 ракетный и 43 авиационных удара, совершил 51 обстрел из рсзо.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 3 атаки врага в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника возле населенных пунктов Богдановка и Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 31 атаку врага в районе Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак вблизи Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении отбито 14 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника севернее Приютного и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия.

Война в Украине идет уже 712-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные журналисты пишут о критической ситуации в Авдеевке, которую пытаются взять в кольцо россияне. По их данным, силы РФ вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера.

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