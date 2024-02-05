У российских войск новое продвижение в Авдеевке с северной стороны.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

Судя по карте ресурса, россияне заняли всю территорию к северу от Авдеевского карьера.

Российские паблики также утверждают, что вся территория к северу от карьера уже под РФ.

Украина этого официально не подтверждала.

Отметим, что если россияне действительно захватили территории около карьера, это создает угрозу перерезания основной дороги, по которой идет снабжение гарнизона в Авдеевке, о чем накануне писал украинский военный журналист Андрей Цаплиенко.

Ранее о критической ситуации в городе написал и главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов. По его данным, российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки.

Война в Украине идет уже 712-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.