На участке фронта у Авдеевки впервые был замечен поставленный из США танк Abrams. Ранее не было известно о случаях применения ВСУ этих машин в боевых условиях.

Кадры с танком показали в эфире телемарафона.

Какому именно подразделению ВСУ принадлежит попавший в кадр Abrams, неизвестно. Машина мелькнула в репортаже о 47-й механизированной бригаде, воюющей под Авдеевкой. Интересно, что танк не перекрашен: на броне оригинальная песчаная расцветка.

Ранее сообщалось, что в Украину прибыли около 30 танков Abrams M1A1.

В ноябре журнал Forbes писал, что американские танки Abrams M1, переданные Украине, как оказалось, плохо справляются с грязью. Фильтры на впуске двигателя требуют очистки дважды в день, чтобы грязь и мусор не попадали в мощный, но хрупкий двигатель.

Война в Украине идет уже 711-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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