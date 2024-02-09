Российская армия находится "на грани взятия" Авдеевки.

Об этом пишет газета The Telegraph.

"Несмотря на ужасающие человеческие жертвы, силы Владимира Путина, похоже, наконец-то оказались на грани взятия Авдеевки – или того, что от нее осталось. На прошлой неделе российские войска достигли разрушенных окраин города, что вызвало предупреждение мэра Виталия Барабаша о том, что ситуация сейчас "критическая", – говорится в статье.

Издание пишет, что "ценность Авдеевки скорее символическая, чем стратегическая".

"Но если россияне действительно одержат там победу, повествование о победе может больше не сводиться только к грубой российской военной мощи. Будут также заданы вопросы о том, ослабевают ли собственные силы Украины, истощенные не только двумя годами безжалостных ударов, но и ослаблением поддержки Запада", – добавляет автор.

"Общее мнение таково, что, если Авдеевка падет, в этом будет вина Америки. Задержки с поддержкой были слишком велики, у украинцев все заканчивается, а европейцы еще не могут компенсировать эту потерю. Главное, что не хватает артиллерийских боеприпасов и ракет, их порой почти нет", - говорит Глен Грант, бывший атташе по вопросам обороны Великобритании в странах Балтии и бывший советник министерства обороны Украины, слова которого приводит The Telegraph.

Напомним, ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" Дмитрий Лиховой подтвердил, что в Авдеевке Донецкой области боевые столкновения происходят не только на севере города в частном секторе, а и в пределах городской застройки.

В свою очередь украинский военный паблик Deep State сообщил, что РФ захватила около 18% территории Авдеевки и продолжает продвигаться на севере города.