Местные паблики пишут, что проезд в Авдеевку пока официально не перекрыт, но фактически заблокирован, так как сейчас возможен через единственную дорогу, которая находится в 300 метрах от российских позиций и постоянно простреливается.

По данным телеграм-каналов, волонтёры из "Белых ангелов", "Феникса", а также спасатели, по этой причине в город уже не въезжают.

Также спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий подтвердил, что въезд в Авдеевку и выезд из города в настоящее время для не военных очень усложнен. Даже правоохранители не могут заехать в город, чтобы установить последствия обстрелов и число жертв.

Напомним, сегодня командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что отступать из Авдеевке ВСУ не намерены, несмотря на тяжелую ситуацию. Он отметил, что ВСУ держит оборону и "свежие силы уже вступили в бои".

Война в Украине идет уже 718-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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