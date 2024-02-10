Украинские военные добились прогресса в Крынках на Левобережье Херсонской области, тогда как российские силы продвинулись в Северной Авдеевке и продолжают бои с ВСУ в этом районе.

Об этом сообщает отчёт ISW.

Согласно их отчету успехи ВСУ в Крынках подтверждаются видеоматериалами из этой местности. Позиционные бои также продолжались на восточном берегу Херсонской области 9 февраля.

В то же время российские войска добились небольших успехов к западу от Бахмута, в то время как украинские силы продвинулись к юго-западу от города. Дополнительные видеозаписи с геолокацией, опубликованные 9 февраля, показывают, что украинские войска продвинулись к западу от Горловки (юго-западнее Бахмута).

Российские войска продвинулись в Новомихайловке на фоне продолжающихся боев к западу и юго-западу от Донецка.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что за сути произошло 111 боевых столкновений. К тому же россияне нанесли 73 авиационных удара, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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