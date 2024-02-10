За прошедшие сутки между ВСУ и российскими военными произошло 111 боевых столкновений. При этом россияне нанесли 73 авиационных удара, совершили 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На каждом участке российские военные увеличили количество штурмов.

На Лиманском направлении ВС РФ совершили 14 атак вблизи Белогоровки Луганской области и Терновок, Ямполовки Донецкой области, но успеха не имели. На Бахмутском было 22 попытки штурмов были недалеко от Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 атак возле Первомайского, Невельского Донецкой области", - рассказали в ведомстве.

На Марьинском направлении ВСУ отбили 19 штурмов. Бои велись возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

"На Херсонском направлении украинские воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурмовых действия", - добавили в Генштабе.

Недавно Forbes заявил, что РФ собрала под Купянском 40 тысяч солдат и сотни танков, чтобы снова захватить Харьковскую область.

Война в Украине идет уже 717-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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