Украинский военный показал недавнее видео из Крынок, где ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра.

Он рассказывает, что дом, где укрывался его взвод, был разбит, и теперь "ищем что-то новое, но ничего нет, все побито, все полностью уничтожено". "Не знаем, куда теперь пойти", - говорит солдат.

"Мороз был сегодня, у всех ноги померзли", - рассказывает боец под звуки нескольких взрывов. По его словам, это был дрон.

Ранее мы сообщали, что переправа на плацдарм ВСУ в Крынках осложнилась из-за льда на Днепре. В таких условиях лодкам нужно больше времени, чтобы переплыть на левый берег Днепра и повышается риск попасть под артобстрел РФ.

Накануне в Силах обороны юга сообщили, что российская армия сконцентрировалась в районе Крынок на левом берегу Херсонской области, где ВСУ продолжают удерживать плацдарм.

Война в Украине идет уже 696-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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