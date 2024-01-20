Военный показал видео из Крынок, где ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра
Украинский военный показал недавнее видео из Крынок, где ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра.
Он рассказывает, что дом, где укрывался его взвод, был разбит, и теперь "ищем что-то новое, но ничего нет, все побито, все полностью уничтожено". "Не знаем, куда теперь пойти", - говорит солдат.
"Мороз был сегодня, у всех ноги померзли", - рассказывает боец под звуки нескольких взрывов. По его словам, это был дрон.
Ранее мы сообщали, что переправа на плацдарм ВСУ в Крынках осложнилась из-за льда на Днепре. В таких условиях лодкам нужно больше времени, чтобы переплыть на левый берег Днепра и повышается риск попасть под артобстрел РФ.
Накануне в Силах обороны юга сообщили, что российская армия сконцентрировалась в районе Крынок на левом берегу Херсонской области, где ВСУ продолжают удерживать плацдарм.
Война в Украине идет уже 696-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 января 2024 года в обновляемом онлайне.
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