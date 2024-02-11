Отступать из Авдеевке ВСУ не намерены, несмотря на тяжелую ситуацию - Тарнавский
Отступать из Авдеевки украинские войска не намерены, несмотря на угрожающую ситуацию. Цель россиян захватить город любой ценой.
Об этом заявил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.
Россияне атакуют город крупными силами, а это пехота и бронегруппы. Но ВСУ держат оборону и "свежие силы уже вступили в бои".
"Мы видим цель противника – любой ценой и как можно быстрее захватить Авдеевку, Новомихайловку и утраченные им прошлым летом территории. К штурмовым пехотным группам враг все чаще присоединяет бронегруппы. Но украинские воины стойко удерживают оборону. Российского агрессора активно уничтожают и берут в плен, в том числе и наши свежие силы, вступившие в бой", – написал генерал в Telegram.
Вчера Юлиан Репке сообщал, что ВС РФ достигли центра Авдеевки, они в 700 метрах от последнего маршрута снабжения ВСУ.
При этом военный эксперт Константин Машовец заявил, что в Авдеевке "повторяется история с Бахмутом", и есть угроза окружения украинских сил в городе. По мнению Машовца, если не предпринять каких-либо кардинальных шагов, "возникнет реальная вероятность их (ВСУ) окружения в Авдеевке".
Война в Украине идет уже 718-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
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