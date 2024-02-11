Отступать из Авдеевки украинские войска не намерены, несмотря на угрожающую ситуацию. Цель россиян захватить город любой ценой.

Об этом заявил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

Россияне атакуют город крупными силами, а это пехота и бронегруппы. Но ВСУ держат оборону и "свежие силы уже вступили в бои".

"Мы видим цель противника – любой ценой и как можно быстрее захватить Авдеевку, Новомихайловку и утраченные им прошлым летом территории. К штурмовым пехотным группам враг все чаще присоединяет бронегруппы. Но украинские воины стойко удерживают оборону. Российского агрессора активно уничтожают и берут в плен, в том числе и наши свежие силы, вступившие в бой", – написал генерал в Telegram.

Вчера Юлиан Репке сообщал, что ВС РФ достигли центра Авдеевки, они в 700 метрах от последнего маршрута снабжения ВСУ.

При этом военный эксперт Константин Машовец заявил, что в Авдеевке "повторяется история с Бахмутом", и есть угроза окружения украинских сил в городе. По мнению Машовца, если не предпринять каких-либо кардинальных шагов, "возникнет реальная вероятность их (ВСУ) окружения в Авдеевке".

Война в Украине идет уже 718-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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