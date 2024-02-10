Российские военные наступают на Угледарском направление, а именно Новомихайловка в Донецкой области. Они начали контролировать 10-15% территории.

Об этом сообщает военные аналитик Bild Юлиан Рёпке

Ситуация становится критической для ВСУ.

"Российские оккупанты наступают на северном и южном флангах, а также в центре самого села. Сейчас они контролируют 10-15% этой территории", - пишет Репке и публикует карту ситуации в деревне.

Украинский военный эксперт Константин Машовец считает, что, вероятно, ВСУ уже не контролируют восточную окраину Новомихайловки. "Бои, надо понимать, уже идут в самом селе", - пишет он.

По мнению Машовца, россияне пытаются также пробиться к Новомихайловке с юга, наступая также в район села Победа.

"Очевидно, что главным смыслом всех этих усилий противника является вытеснение наших войск со всей территории восточнее дороги Угледар - Марьинка", - заявляет эксперт.

Ранее сообщали, что ВС РФ достигли центра Авдеевки, они в 700 метрах от последнего маршрута снабжения ВСУ.

Перед этим украинский военный эксперт заявил, что в Авдеевке "повторяется история с Бахмутом", и есть угроза окружения украинских сил в городе. По его мнению, "противник продолжает успешно реализовывать свой замысел об обходе Авдеевского коксохимического комбината с востока и юго-востока".