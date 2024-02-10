Украинские и западные военные аналитики пишут об ухудшении для ВСУ ситуации к западу от Бахмута, в направлении Часов Яра.

По данным паблика Deep State, россияне заняли лесной массив к югу от Богдановки, подобравшись вплотную к хребту, на котором располагается Часов Яр.

"Враг приступил к новой волне наступательных действий, перегруппировав свои силы. В ход идет пехота и техника, которую враг накапливал, чтобы продолжить развивать свой прежний успех... Сейчас противник будет пытаться зайти на высоту", - пишет телеграм-канал.

Американский "Институт изучения войны" в своей сегодняшней сводке верифицировал кадры, на которых части российской 98-й дивизии ВДВ "недавно продвигались по полям к западу от Бахмута".

Ранее в конце января Сырский сообщал, что россияне наращивают интенсивность наступательных действий. На Бахмутском направлении ВС РФ ведут наступательные действия, пытаясь прорвать оборону севернее и западнее Бахмута и развить наступление на Часов Яр.

Также по данным ISW, ВСУ достигли успехов в Крынках, но потеряли несколько позиций в Авдеевке.

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