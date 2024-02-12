Украина, возможно, перебросила в Авдеевку "одну из своих лучших бригад" - 3-ю штурмовую.

Об этом пишет Forbes, не называя источников такой информации.

И предполагает, что свежие силы будут пытаться отодвинуть армию РФ от главной асфальтированной дороги, ведущей в центр Авдеевки, на улицу Грушевского.

"То, что украинцы усилят Авдеевку, не было предрешено. Очевидно, решив остаться и сражаться, украинские силы идут на огромный риск. Возможно, это было решение не Тарнавского", - пишет издание и напоминает про замену главкома на прошлой неделе, а также репутацию Сырского как человека, "способного нести большие потери в упорных, статичных боях".

"Возможно, что, продвигая Сырского, Зеленский дал понять, что намерен бороться за Авдеевку. Даже по высокой цене", - рассуждают журналисты.

Они полагают, что задумкой командования может быть создание в Авдеевке "ловушки истощения" армии РФ, как было в Бахмуте. Однако отмечают дефицит снарядов.

"Когда не останется боеприпасов, не будет иметь значения, будет ли в Авдеевке одна украинская бригада или две. А решение украинского командования усилить город в лучшем случае будет спорным. В худшем случае это может привести к кровавой бойне для украинских войск, которые попытаются бежать на запад из города, который они больше не смогут защитить", - пишет Forbes.

Напомним, что ранее 3-я штурмовая бригада (сформированная Андреем Билецким на базе ветеранов "Азова") была основной ударной силой в контрнаступлении ВСУ под Бахмутом, которое шло с мая по ноябрь, однако не привело к решению задачи охвата Бахмута с флангов с последующим вытеснением оттуда российских войск (сейчас под Бахмутом наступают россияне). После понесенных потерь 3-я бригада была выведена в начале декабря в тыл на восстановление.

Напомним, что военный эксперт Bild не исключил, что армия РФ перерезала железную дорогу на северо-западе Авдеевки.

Также мы писали о том, что проезд в Авдеевку уже фактически заблокирован даже для правоохранителей.