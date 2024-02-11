Российские войска, вероятно, перерезали железную дорогу в северо-западной части Авдеевки.

Такой вывод из данных украинских военных карт сделал военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке.

По его мнению, если эта информация подтвердится визуально, то "защита южной части [Авдеевки] скоро станет невозможной для украинских войск".

Также россияне продвигаются в Первомайском к югу от Авдеевки и контролируют уже около 40% населенного пункта, пишет Репке.

Ранее Юлиан Рёпке говорил, что россияне достигли железнодорожной развязки в центре Авдеевки и находятся всего в 700 метрах от последнего маршрута снабжения ВСУ, ведущего в южную часть города.

В то же время командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский уже заявил, что отступать из Авдеевки украинские войска не намерены, несмотря на угрожающую ситуацию, поскольку цель россиян - захватить город любой ценой.

Война в Украине идет уже 718-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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