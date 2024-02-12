Армия РФ уже не проводит "мясные штурмы" в Авдеевке, а работает малыми штурмовыми группами при поддержке с неба.

Об этом сообщил командир 47-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Рюмшин.

"Пока у нас есть силы и средства, враг не сможет окружить Авдеевку. Сейчас "мясными волнами" они уже не пытаются закидывать, потому что у них уже нет этих "мясных волн". Периодически пытаются прощупывать нашу оборону малыми штурмовыми группами, перед этим работает авиация. Наши воины стойко стоят на позициях", - говорит Рюмшин.

По его словам, в штурме участвуют отряды "Шторм-Z" и "Шторм-V", сформированные из заключенных.

При этом украинский военный паблик Deep State пишет, что РФ продвинулась на севере и юге Авдеевки.

Война в Украине идет уже 719-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самая сложная ситуация в Авдеевке. Командующий группировкой "Таврия" генерал Александр Тарнавский дал понять, что отступать из города украинские войска не намерены, несмотря на угрожающую ситуацию. По его словам, россияне атакуют город крупными силами, задействуют, как пехоту, так и бронегруппы. Но ВСУ держат оборону.

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