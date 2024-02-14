В среду, 14 февраля, в Украине идет 721-й день войны с Россией.

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14 февраля

09.31 Генштаб официально сообщает об уничтожении БДК "Цезарь Куников" в море возле Алупки.

Операцию провели ВСУ и ГУР.

08.58 Российские военные паблики подтверждают удар ВСУ по десантному кораблю "Цезарь Куников".

Они пишут, это произошло в районе Кацивели у южного берега Крыма. Степень повреждения военного корабля неизвестна (в Украине сообщают, что он затонул).

По данным пабликов РФ, удар наносился морскими дронами. Официально в России комментариев пока не давали

08.25 Украинские СМИ со ссылкой на ГУР пишут, что в Черном море был подбит и затонул российский десантный корабль "Цезарь Куников".

07.55 Украинские паблики показали видео взрыва в Черном море - как утверждается, в районе Симеиза.

Они пишут о поражении российского корабля. Но пока из других источников это не подтверждалось.

Российское минобороны заявило о сбитии шести беспилотников над Черным морем.

07.42 Ночью было два удара по Селидово Донецкой области, заявили в ОВА.

Сначала попали в 5-этажку – 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью. Четыре человека ранены, среди них двое детей 2016 и 2007 годов рождения. Под завалами могут быть еще люди.

При втором обстреле поврежден один из корпусов больницы. Вероятно, под завалами находятся три человека, в том числе ребенок. Пациентов больницы эвакуировали.

07.38 С вечера РФ трижды ударила по Никопольскому району Днепропетровской области из артиллерии. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.