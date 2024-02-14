Для обеспечения защиты Авдеевки и Купянска будут мобилизованы дополнительные силы.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.

По его словам, планируется также провести перегруппировку войск и резервов на этих направлениях, чтобы предотвратить продвижение противника. Это решение было принято после посещения новым главнокомандующим и министром обороны Рустемом Умеровым Авдеевского и Купянского направлений.

"По результатам работы принял оперативные решения по привлечению резервов, боевых систем, огневой поддержки и перегруппировке войск и сил на этих направлениях, а также локализации вражеских сил для снижения его наступательного потенциала", - сообщил Сырский.

При этом он возложил на командиров полномочия принимать решения для сохранения жизни личного состава.

"Учитывая быструю смену обстановки на поле боя, делегировал командирам полномочия самостоятельно принимать соответствующие неотложные решения для сохранения жизни личного состава", - заявил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что только за последние сутки на направлении Авдеевка украинские защитники отразили 29 атак со стороны российских оккупантов.

Ранее мы сообщали, что ситуация под Часовым Яром и в Авдеевке для ВСУ ухудшилась - россияне продвигаются, атакуя дронами.

Главком ВСУ Александр Сырский побывал на Купянском направлении и заявил о напряженной обстановке. Как сообщил Сырский, он отдал распоряжения "о перераспределении сил и средств".

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