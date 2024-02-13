Из Авдеевки вывели некоторые подразделения 110-й ОМБр на полноценный отдых и ротацию.

Об этом заявил руководитель службы связей 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач.

"У нас на данный момент нет достаточных возможностей, чтобы выполнить задание по удержанию Авдеевки. Но приходит подкрепление и мы рассчитываем на дружественные подразделения", - заявил Секач.

При этом он подтвердил, что в Авдеевку прибыло подкрепление, но отказался называть подразделение.

"Действительно, пришло подкрепление. Я не буду говорить, что это за подразделение. Но это мощная поддержка, нам немного так спокойнее стало, когда она пришла", - отметил Секач.

Ранее Forbes заявил, что ВСУ перебросило в Авдеевку "одну из своих лучших бригад" - 3-ю штурмовую. Они предполагают, что свежие силы будут пытаться отодвинуть армию РФ от главной асфальтированной дороги, ведущей в центр Авдеевки

При этом аналитик BILD Юлиан Репке считает, что город может пасть в ближайшие "дни или максимум недели". По его данным, российские войска продвигаются в Авдеевке на юго-востоке и в центре города. В результате ширина коридора ВСУ между позициями армии РФ уменьшилась до 4,85 км.

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