Ситуация под Часовым Яром и в Авдеевке для ВСУ продолжает ухудшаться.

Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал Deep State.

Еще в субботу стало известно, что российские войска между Богдановкой и Ивановским продвигаются к господствующей высоте - хребту, за которым находится Часов Яр. Сейчас они успешны в этом продвижении, и одна из причин такого успеха — массовое применение FPV-дронов.

"Они просто выносят ими позиции Сил обороны, нанося тяжелые потери ранеными и, к сожалению, погибшими. После того как боевой потенциал обороны сведен к минимуму, заходят штурмовые группы с их десантниками, имеющими соответствующую подготовку", – пишет Deep State.

Канал резюмирует, что БПЛА является ключевым оружием российской армии в том районе. Также ожидаются фланговые удары РФ с севера и юга.

Что касается Авдеевки, то там россияне перерезали Индустриальный проспект - главную дорогу, которая соединяет город с коксохимическим заводом и ведет на запад. Такой вывод можно сделать из обновленной карты Deep State.

"Пришло время либо понести потери и освободить эту дорогу, либо уйти из зоны боевых действий", - комментирует ситуацию еще один военный канал Ukraine Control Map.

Отметим, что этот проспект - главная артерия, через которую снабжается авдеевский гарнизон ВСУ. Он ведет на коксохим, а оттуда на Ласточкино и Орловку.

При этом южнее есть еще одна, более узкая дорога, которая ведет на Северное. Она свободна, однако российские войска, судя по карте Deep State, находятся примерно в двух километрах от этой трассы.

Вчера военный аналитик BILD предрёк, что в ближайшие недели Авдеевка падёт.

Война в Украине идет уже 720-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ситуация в Авдеевке продолжает ухудшаться, сообщают военные эксперты и СМИ. РФ удается продвигаться за счет преимущества в артиллерии.

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