В России заявили об ударе кассетными боеприпасами по полигону ВСУ в Селидово Донецкой области.

Об этом массово пишут военные телеграм-каналы из РФ.

По их утверждениям, удара было два. Первый - примерно в 10:30 ракетами "Искандер" с кассетными боеголовками, который поразил солдат ВСУ. Второй удар нанесли спустя час "кассетами", когда началась эвакуация выживших и скопилось много личного состава, который оказывал помощь раненым.

Каналы заявляют, что количество убитых и пострадавших украинских бойцов исчисляется сотнями, а среди жертв могут быть прибывшие для усиления группировки ВСУ в Авдеевке военные.

Украина этой информации не подтверждала. Со стороны РФ официальных подтверждений тоже не поступало.

При этом местные телеграм-каналы несколько часов назад сообщили об обстреле Покровского района, куда входит Селидово. А Селидовская военная администрация заявила, что произошел обстрел соседнего с Селидово села Цукурино.

Из украинских источников об ударе по Селидово кассетными боеприпасами написал экс-нардеп Игорь Мосийчук, не уточняя, погиб ли кто-то из ВСУ.

Ранее мы писали, что из Авдеевки впервые за два года некоторые подразделения вывели на ротацию. Также сообщалось, что в Авдеевку прибыло подкрепление. По предположению СМИ, Украина, возможно, перебросила в Авдеевку "одну из своих лучших бригад" - 3-ю штурмовую.

Война в Украине идет уже 720-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ситуация в Авдеевке продолжает ухудшаться, сообщают военные эксперты и СМИ. РФ удается продвигаться за счет преимущества в артиллерии.

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