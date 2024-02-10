В первые месяцы вторжения в Мариуполе погибло много мирных жителей. Фото: "Страна"

Правозащитная организация Human Rights Watch оценила число погибших во время боев в Мариуполе мирных жителей минимум в восемь тысяч человек.

Об этом сообщается на сайте организации.

Human Rights Watch опубликовала результаты большого расследования последствий осады и штурма Мариуполя российскими войсками в первые месяцы войны.

Расследование проводилось почти два года с начала войны совместно с украинской правозащитной группой Truth Hounds и при участии архитектурно-криминалистической группы SITU Research, использующей методы арихитектурного моделирования для реконструкции мест преступления (она ранее моделировала такими методами места расстрелов в Буче и обстрела вокзала в Краматорске в апреле 2022 года).

В основе 215-страничного доклада лежат свидетельства 240 человек, преимущественно бежавших жителей, а также анализ десятков спутниковых снимков и более 850 фотографий и видео.

Среди выводов Human Rights Watch:

  • Бои в городе привели к гибели по меньшей мере восьми тысяч человек в городе. Это консервативная оценка. И она основана на анализе расширения пяти кладбищ в городе и рядом с ним. С марта 2022 по февраль 2023 года на них были захоронены не менее 10 тысяч человек (в некоторых могилах могли хоронить и больше одного человека, к тому же не всех похороненных в стихийных могилах (во дворах домов, например) во время осады впоследствии перезахоронили, поэтому это минимальная оценка). По оценке HRW, смерть 8 тысяч из них напрямую связана с войной - либо гибель во время обстрела, либо смерть обусловлена отсутствием чистой воды и медицинской помощи в последующие месяцы.

Отметим, что украинские источники называли намного большие цифры погибших. Мэрия Мариуполя говорила о более 20 тысяч погибших. А нардеп Сергей Тарута - о 60 тысяч. При этом подчеркивалось, что это приправе оценки и точные цифры определить пока невозможно.

  • Из довоенного населения в 540 тысяч человек к середине мая 2022 года около 400 тысяч жителей бежали из Мариуполя.
  • Исследователи детально проанализировали места наиболее известных ударов, в том числе по Драмтеатру и роддому при больнице № 3. В большинстве случаев не было выявлено никаких признаков украинского военного присутствия рядом с ними (как это часто утверждали российские власти), либо это присутствие было настолько ограниченным, что российские удары были явно непропорциональными.
  • Human Rights Watch выделила 17 российских и пророссийских формирований, действовавших в Мариуполе, и их командиров, и перечисляет российских должностных лиц, несущих командную ответственность за их действия. Список возглавляет президент РФ Владимир Путин, за ним следует министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и еще несколько генералов более низкого ранга. Интересно, что генерала Михаила Мизинцева, которого ранее украинские власти обвиняли в командовании операциями в Мариуполе, среди них нет.
  • В числе лиц, не входящих в военную вертикаль командования, но несущих, как полагает Human Rights Watch, командную ответственность за военные преступления в Мариуполе, перечислены двое чеченских руководителей - Рамзан Кадыров и Адам Делимханов - и глава "ДНР" Денис Пушилин.

Снимок заголовка на hrw.org

Ранее возле Мариуполя обнаружили более 10 000 новых могил.

Мы также приводили историю семьи, которая спаслась из Мариуполя во время российской осады.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.