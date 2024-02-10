Правозащитная организация Human Rights Watch оценила число погибших во время боев в Мариуполе мирных жителей минимум в восемь тысяч человек.

Об этом сообщается на сайте организации.

Human Rights Watch опубликовала результаты большого расследования последствий осады и штурма Мариуполя российскими войсками в первые месяцы войны.

Расследование проводилось почти два года с начала войны совместно с украинской правозащитной группой Truth Hounds и при участии архитектурно-криминалистической группы SITU Research, использующей методы арихитектурного моделирования для реконструкции мест преступления (она ранее моделировала такими методами места расстрелов в Буче и обстрела вокзала в Краматорске в апреле 2022 года).

В основе 215-страничного доклада лежат свидетельства 240 человек, преимущественно бежавших жителей, а также анализ десятков спутниковых снимков и более 850 фотографий и видео.

Среди выводов Human Rights Watch:

Бои в городе привели к гибели по меньшей мере восьми тысяч человек в городе. Это консервативная оценка. И она основана на анализе расширения пяти кладбищ в городе и рядом с ним. С марта 2022 по февраль 2023 года на них были захоронены не менее 10 тысяч человек (в некоторых могилах могли хоронить и больше одного человека, к тому же не всех похороненных в стихийных могилах (во дворах домов, например) во время осады впоследствии перезахоронили, поэтому это минимальная оценка). По оценке HRW, смерть 8 тысяч из них напрямую связана с войной - либо гибель во время обстрела, либо смерть обусловлена отсутствием чистой воды и медицинской помощи в последующие месяцы.

Отметим, что украинские источники называли намного большие цифры погибших. Мэрия Мариуполя говорила о более 20 тысяч погибших. А нардеп Сергей Тарута - о 60 тысяч. При этом подчеркивалось, что это приправе оценки и точные цифры определить пока невозможно.

Из довоенного населения в 540 тысяч человек к середине мая 2022 года около 400 тысяч жителей бежали из Мариуполя.

Исследователи детально проанализировали места наиболее известных ударов, в том числе по Драмтеатру и роддому при больнице № 3. В большинстве случаев не было выявлено никаких признаков украинского военного присутствия рядом с ними (как это часто утверждали российские власти), либо это присутствие было настолько ограниченным, что российские удары были явно непропорциональными.

Human Rights Watch выделила 17 российских и пророссийских формирований, действовавших в Мариуполе, и их командиров, и перечисляет российских должностных лиц, несущих командную ответственность за их действия. Список возглавляет президент РФ Владимир Путин, за ним следует министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и еще несколько генералов более низкого ранга. Интересно, что генерала Михаила Мизинцева, которого ранее украинские власти обвиняли в командовании операциями в Мариуполе, среди них нет.

В числе лиц, не входящих в военную вертикаль командования, но несущих, как полагает Human Rights Watch, командную ответственность за военные преступления в Мариуполе, перечислены двое чеченских руководителей - Рамзан Кадыров и Адам Делимханов - и глава "ДНР" Денис Пушилин.

Ранее возле Мариуполя обнаружили более 10 000 новых могил.

Мы также приводили историю семьи, которая спаслась из Мариуполя во время российской осады.