Министерство иностранных дел Украины потребовало от немецкого телеканала ZDF объяснить поездку своего репортёра в оккупированный Мариуполь без согласования с Киевом.

Соответствующее заявление опубликовал спикер МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Х.

Ведомство подчеркивает, что "искажение реальности", как в репортаже, не может считаться журналистской работой, и что глава московского бюро ZDF не получал от Киева согласия на поездку в Мариуполь и это нарушение украинского законодательства.

"Призываем ZDF предоставить официальные объяснения. Нарушения законодательства Украины могут повлиять на дальнейшую деятельность этого телеканала в Украине", – добавил Николенко.

Также на сюжет немецких журналистов отреагировал посол Украины в Германии Алексей Макеев. Как он написал на Фейсбуке, материал вызвал резко негативную реакцию среди многих знакомых ему немецких экспертов и журналистов, в том числе коллег автора репортажа из ZDF. По словам Макеева, украинское посольство сразу связалось с редакцией, а там признали ошибку и заверили в уважении к территориальной целостности Украины.

Ранее МИД Украины потребовал объяснений от Пекина после того, как китайская певица спела на руинах мариупольского драмтеатра "Катюшу".

Мы также сообщали, что украинские дипломаты обвинили канал НВО в сотрудничестве с актёром из РФ, "который поддерживает геноцид".