Немецкий телеканал ZDF подвергся критике из-за репортажа из захваченного россиянами Мариуполя. Сюжет был представлен как "редкий взгляд на российскую оккупацию".

Об этом сообщает Bild.

Корреспондент канала Армин Кёрпер находился непосредственно в городе и рассказал о "большом количестве разрушений", но добавил, что ведется "много восстановительных работ".

"Восстанавливаются улицы, школы, жилые дома и целые кварталы. И это происходит очень быстро. Мариуполь - это не город-призрак", - заявил Керпер.

По его словам, съемочная группа приехала в город самостоятельно через Москву и Ростов, получив российские документы.

Репортаж начали цитировать российские медиа и критиковать на Западе.

"ZDF серьёзно говорит, что до российской оккупации в театре было запрещено говорить по-русски, и поэтому многие люди рады, что Россия оккупировала город", - прокомментировал сюжет в Х эксперт по Восточной Европе Сергей Сумленный из Европейского центра инициативы по повышению устойчивости.

Также журналистов раскритиковали за то, что те въехали в Мариуполь по российским документам.

В ZDF в ответ заявили, что считают город незаконно оккупированным, а журналист рассказывал, что противникам российской оккупации там приходится опасаться репрессий, если они общаются с западными представителями СМИ.

В конце декабря журналисты немецкого телеканала ZDF пострадали в результате вечерней атаки РФ на Харьков. Семь сотрудников находились в гостинице "Kharkiv Palace" в момент удара.

Напомним, 20 мая 2022 года россияне полностью захватили Мариуполь.