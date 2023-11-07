Железная дорога, которую РФ начала строить на оккупированном юге Украины, будет проходить из Ростова через Бердянск и Мариуполь на Акимовку.

Об этом сообщил назначенный РФ т.н "губернатор" Евгений Балицкий.

Акимовка, где будет железнодорожный узел, находится юго-западнее Мелитополя - так россияне планируют обезопасить движение транспорта от обстрелов, потому что железная дорога от Пологов на Волноваху простреливается.

От Акимовки до линии фронта - около 92 км. То есть, туда можно будет добить только из дальнобойных западных ракет или дронов. При этом восстановление железной дороги будет быстрым.

"Нас, конечно, интересует прямая ветка – мы бы серьезно логистику сократили и в меньшей степени зависели бы от Крымского моста, который больше 28-30 пар [поездов] за сутки не пропустит. Для нас бы был это коридор возможностей", - заявил назначенный РФ "глава Крыма" Аксенов.

Напомним, мы писали, что россияне планируют пустить железную дорогу по берегу Азовского моря, то есть на максимальном удалении от позиций ВСУ.

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