Путин заявил о завершении ремонта моста в оккупированном Мариуполе
Президент РФ Владимир Путин заявил о завершении ремонта моста в оккупированном Мариуполе, через который проходит дорога на временно оккупированный Крым.
Фото моста через Кальмиус в Мариуполе публикуют российские телеграм-каналы.
Через него проходит дорога из РФ через захваченный юг Украины с Донецкой области в Крым.
"Закончен капитальный ремонт моста в Мариуполе, что позволит восстановить транспортное сообщение между несколькими районами города. Что особенно важно это ускорит движение по федеральной трассе в сторону Крыма, повысит его транспортную доступность", - заявляет Путин.
Ранее мы сообщали, что россияне строят новую автодорогу из Ростова в оккупированный Мариуполь.
Также РФ начала строить новую железнодорожную ветку, которая соединит РФ с Мариуполем, Донецком и Волновахой.
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