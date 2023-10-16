Президент РФ Владимир Путин заявил о завершении ремонта моста в оккупированном Мариуполе, через который проходит дорога на временно оккупированный Крым.

Фото моста через Кальмиус в Мариуполе публикуют российские телеграм-каналы.

Через него проходит дорога из РФ через захваченный юг Украины с Донецкой области в Крым.

"Закончен капитальный ремонт моста в Мариуполе, что позволит восстановить транспортное сообщение между несколькими районами города. Что особенно важно это ускорит движение по федеральной трассе в сторону Крыма, повысит его транспортную доступность", - заявляет Путин.

Ранее мы сообщали, что россияне строят новую автодорогу из Ростова в оккупированный Мариуполь.

Также РФ начала строить новую железнодорожную ветку, которая соединит РФ с Мариуполем, Донецком и Волновахой.

Война в Украине идет уже 600-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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