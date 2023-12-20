Немецкий телеканал ZDF опубликовал пессимистический репортаж из Украины.

"Не хватает боеприпасов, не хватает и солдат. Многие солдаты здесь устали. Доверие к властям существенно снизилось. Люди в страхе, беспокоятся из-за зимы, помня, как Россия уничтожала инфраструктуру. В то же время подвижек на фронте нет", – говорится в сюжете.

"Это, конечно, очень сильно беспокоит людей и не вызывает оптимизма и уверенности, что в ближайшее время что-нибудь изменится", – резюмировала журналистка.

Ранее командир батальона К-2 54-й ОМБр ВСУ Кирилл Верес заявил журналистам, что сейчас Украина проигрывает войну на всех направлениях противостояния.

Война в Украине идет уже 665-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ атакует на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, имея преимущество в вооружении и в количестве личного состава. Под Бахмутом цель РФ - начать наступление на Часов Яр, чтобы в конечном счете выйти на границы Донецкой области. В Харьковской области россияне продолжают штурм в районе Синьковки с целью создания плацдарма для дальнейшего наступления на Купянск.

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