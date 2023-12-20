За прошедшие сутки россияне 29 раз атаковали подразделения ВСУ, находящиеся на левобережье Днепра в Херсонской области. Всего в течение суток произошло 89 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении отразили 12 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области; восточнее Тернов и Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 6 атак противника возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены 13 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 18 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении отбили 9 атак в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 4 атаки западнее Вербового и южнее Роботиного Запорожской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по зенитно-ракетному комплексу противника. В течение суток противовоздушной обороной уничтожена 1 управляемая ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 артиллерийских средств противника.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на Бахмутском направлении цель россиян наступление на Часов Яр.

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