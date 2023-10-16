Британская медиакорпорация Би-би-си отстранила от работы шестерых репортёров на Ближнем Востоке и начала внутреннее расследование из-за их сообщений в соцсетях, в которых журналисты выражали поддержку радикальной группировке ХАМАС в войне против Израиля.

Об этом пишет Financial Times.

Газета выяснила, что некоторые репортёры также ставили лайки под постами с видео и фото атак боевиков и телами убитых.

В Би-би-си есть правила, в отношении того, что именно сотрудники могут писать в соцсетях по общественно-политическим вопросам. Телеканал заявил, что в срочном порядке проводит расследование.

Вместе с тем медиакорпорация напомнила, что в конце прошлой недели израильские полицейские напали на корреспондента арабской группы Би-би-си в Тель-Авиве.

"Журналисты должны иметь возможность свободно освещать конфликт в Израиле и секторе Газа", - заявил телеканал.

Financial Times также пишет, что британская The Guardian решила не продлевать контракт с известным карикатуристом Стивом Беллом, сотрудничавшим с газетой 40 лет.

Причина - в его карикатуре, на которой был изображён премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с голым животом, делающим самому себе хирургическую операцию. На животе нарисован контур сектора Газа, который премьер пытается вырезать скальпелем, причем держит его руками в боксерских перчатках.

По версии самого автора, редакторы газеты Guardian увидели в карикатуре Белла отсылку к пьесе Шекспира "Венецианский купец". В ней еврей-ростовщик Шейлок, ссужая деньги купцу Антонио, требует в качестве неустойки фунт плоти купца.

Художник сказал Би-би-си, что на самом деле вдохновился совсем другим примером - "карикатурой покойного великого карикатуриста Дэвида Левина, на которой президент Линдон Джонсон демонстрирует свой операционный шрам, который Левин изобразил в форме карты Вьетнама".

По словам художника, решение Guardian не продлевать с ним контракт стало для него потрясением.

"Guardian имеет полное право не публиковать мою карикатуру, если она того пожелает, но она не должна делать это, используя полностью надуманные и ложные причины. Все, что происходит - препятствует обсуждению этой тяжелой, но важной темы", — заявил Белл в интервью британской еврейской газете Jewish Chronicle.

Также он сказал, что "эта карикатура рассказывает о катастрофическом политическом провале Биньямина Нетаньяху, который напрямую привел к ужасным недавним зверствам, произошедшим рядом с сектором Газа".

Ранее сообщалось, что Pornhub передаст всю прибыль от фильмов ливанской порнозвезды на помощь Израилю.

Также стало известно, что ЦАХАЛ готовится к уличным боям в Газе на военной базе.