ЦАХАЛ в настоящее время проводит учения по подготовке к вводу войск в Газу.

Об этом сообщает газета Daily Mail.

В публикации говорится, что войска армии Израиля готовятся к бою на реальных улицах Газы на военной базе Цеелим.

Макет города стоимостью 45 миллионов фунтов стерлингов был построен с помощью Америки в 2005 году. Он занимает 60 акров (более 24 гектаров) и имеет 600 зданий, а также сеть туннелей.

Отметим, что сухопутную операцию ЦАХАЛ в секторе Газа эксперты предсказывают буквально с первого дня после атаки ХАМАС на Израиль, но она уже более недели не начинается.

Называют разные причины задержки: нерешенность вопроса с заложниками и иностранцами в секторе Газа, просьбы США отсрочить операцию, чтоб у Вашингтона было время предварительно погасить недовольство арабских стран, а также договориться о выходе мирного населения из зоны боевых действий, плохие погодные условия, а главное - необходимость ЦАХАЛ тщательно подготовиться к операции против, как оказалось, очень опасного противника, в который превратился к настоящему времени ХАМАС, и учесть проблемные моменты, которые выявила атака на Израиль 7 октября.

Напомним, президент США Джо Байден одобрил наземную операцию Израиля в секторе Газа, но предостерег Тель-Авив от оккупации анклава.

Как пишут западные СМИ, также в армии США отобрали около 2000 военнослужащих для подготовки к потенциальному развертыванию в поддержку Израиля.