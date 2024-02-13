Российский певец Филипп Киркоров, отмененный в РФ после "голой вечеринки", приехал в так называемую "ДНР".

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники.

По их данным, он планирует выступить с концертом и, возможно, встретиться с ранеными российскими военными.

Также появилось видео выступления Киркорова в городской больнице оккупированной Горловки ("ДНР") перед ранеными российскими военными.

Напомним, после скандальной "голой вечеринки" Киркорова в РФ начали убирать из фильмов и шоу, блокировали счета в банках из-за проблем с налогами.

А накануне было объявлено, что Киркоров возвращается на российское ТВ и останется председателем жюри в новом сезоне шоу "Маска" на НТВ.

Российские оппозиционные СМИ писали, что поездки на Донбасс - один из способов для опальных артистов вернуть расположение Кремля, эфиры и гонорары.

Ранее Дмитрий Билан приехал в т.н "ДНР" после скандала с "голой" вечеринкой. Там он посетил детскую больницу и приют для животных, встретился с российскими военными и пострадавшими от обстрелов жителями, пообещав посодействовать им в лечении.