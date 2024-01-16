Российский певец Дмитрий Билан приехал в "ДНР" после скандала с "голой" вечеринкой. Там он посетил детскую больницу и приют для животных, встретился с российскими военными и пострадавшими от обстрелов жителями, пообещав посодействовать им в лечении.

Кадры визита поп-звезды на Донбасс публикуют российские СМИ.

В частности, в "ДНР" артист посетил "Республиканский травматологический центр" в Горловке и передал ему кондиционеры, а местному приюту для животных - 3 млн рублей. Также из приюта он забрал черного кота, которого назвал Шахтером.

Еще Билан встретился с российскими военными, которые нуждаются в протезировании, и обещал оказать им помощь.

Напомним, певец участвовал в скандальной "голой" вечеринке в московском клубе "Мутабор", лицом которой стала блоге Анастасия Ивлеева. После резонанса в соцсетях и СМИ Билан принес извинения, заявив, что "понимает негодование наших ребят на передовой", однако его все равно начали вырезать из эфиров и отменять концерты.

Тем временем вечеринку впервые прокомментировал президент РФ Владимир Путин. На встрече с главами муниципалитетов он заявил, что "правильные жизненные ценности" у тех, кто воюет в Украине, "а не у полураздетых веселящихся звёзд".

Как мы писали, в декабре известные российские артисты собрались в клубе "Мутабор" на вечеринку, куда по дресс-коду было положено являться максимально раздетым. Кроме Билана туда пришли Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Ольга Орлова и Лолита Милявская. А рэпер Vacio SWAG явился с носком на члене, за что в итоге получил 15 суток ареста.

После шумихи Киркоров и Билан оправдались за посещение вечеринки. Так, Киркоров заявил, что не знал о характере вечеринки, а как только узнал, сразу же её покинул.