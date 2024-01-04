"Голая вечеринка" в Закарпатье, видео с которой появилось в сети, состоялась в конференц-зале эко-курорта "Изки".

Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола.

По его словам, "Изки" забронировала компания людей из-за пределов Закарпатья якобы ради уроков йоги.

"Организатор – йога "Love Camp". Это туристы, приехавшие в Карпаты на новогодние праздники. Их всего 38 человек с организаторами. От обслуживающего персонала люди отказались и проводили мероприятие сами. Событие произошло в новогоднюю ночь", – рассказал журналист.

Позже он сообщил, что вечеринку организовал киевлянин Андрей Утенков, который в период с 27 декабря по 4 января организовал "Новогодний Love Camp. Сказка сказок".

Участниками кемпа в большинстве своем были жители столицы, добавил Глагола.

Напомним, в пабликах Закарпатья появилось видео "голого корпоратива", где танцевала раздетая пара. Телеграм-каналы сообщали, что так проходило празднование Нового года в одном из туристических комплексов региона.

Ранее мы рассказывали, как вызвала большой резонанс голая вечеринка в Москве, лицом которой стала блогерша Анастасия Ивлеева.

После возмущений вечеринкой в РФ начали "отменять" концерты ее участников, в частности, Филиппа Киркорова.