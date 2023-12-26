Российская певица Лолита Милявская лишилась множества концертов после "голой вечеринки" у Насти Ивлеевой в клубе "Мутабор". Отмены идут со стороны организаторов.

Об этом она рассказала российским издания.

Певица рассказывает, что многие мероприятия не состоятся.

"Там огромное количество мероприятий должно было быть... Организаторы говорят, что многие мероприятия не состоятся", – сказала певица.

На Ивлееву подали коллективный иск на миллиард рублей за скандальную вечеринку. Инициатором иска выступил продюсер "Бригады" Александр Иншаков, к нему присоединились 22 человека, в том числе деятели культуры, спорта, а также "обычные россияне".

По мнению продюсера, новости о вечеринке нанесли моральный вред, они требуют взыскать с Ивлеевой компенсацию общей суммой в один миллиард рублей.

Их адвокат рассказал, что деньги должны пойти в созданный Путиным госфонд "Защитники Отечества" для поддержки участников войны в Украине.

Ранее сообщали, что известные российские артисты собрались в Москве в клубе "Мутабор" на голую вечеринку. Ее организовала блогерша Настя Ивлеева. Туда пришли, в частности, Ксения Собчак, Филипп Киркоров и Лолита Милявская. А рэпер VACÍO SWAG пришел просто с носком на члене.

Позже Ивлеева извинилась за скандальную ню-вечеринки. По словам Ивлеевой, это была часть презентации фотосъемок, сделанных для журнала Playboy, который в прошлом году закрылся в России. Поэтому гости были практически обнаженные.