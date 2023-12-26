Российские артисты продолжают извиняться за скандальную голую вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой, которая прошла в московском клубе "Мутабор", и высказывают поддержку российскому вторжению в Украину.

Так, Филипп Киркоров еще раз заявил, что не знал о характере вечеринки, а как только узнал, сразу ее покинул. Он попросил не ограничивать его деятельность в РФ, потому что он патриот и никуда не уезжал.

"В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Я артист только своей страны. Я патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях, я никуда не уезжал и не предавал. Я люблю только своего зрителя и слушателя. Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям", — отметил Киркоров.

Его младший коллега по сцене Дима Билан тоже заверил, что забежал к Ивлеевой между своими выступлениями просто "поздороваться" и сразу уехал.

"Я прекрасно понимаю негодование наших людей, а тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой. Понимаю, какая сейчас обстановка в нашей стране. Я включен в новостную повестку, просто не показываю это — как и 95% своих переживаний и волнений. Но я не согласен с желанием некоторых грести всех под одну гребенку. Всё, что произошло в этот вечер с моим именем, — это дезинформация и даже клевета. Меня уличить в безучастности невозможно. Я всегда горой стоял и стою за свою страну. Наверное, моя ошибка в том, что большую часть помощи, которую я оказываю, я не транслирую", - заявил Билан.

Ранее мы писали, что Киркорову отменили частное выступление с большим гонораром после участия в скандальной вечеринке в Москве.

Также "Страна" сообщала, что публично извинялась и организатор мероприятия, блогерша Ивлеева.