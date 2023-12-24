Российской поп-звезде Филиппу Киркорову отменили частное выступление в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени М. Горького из-за участия в скандальной голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.

Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

Как рассказала Собчак, речь шла о корпоративе крупной компании в театре, за который Киркоров должен был получить огромный гонорар. Однако гендиректор МХАТа Владимир Кехман запретил концерт из-за "акта самоцензуры" в связи с поступившим "звонком из Кремля".

Отмечается, что некоторые российские агентства запросили уточнение такой информации у администрации театра, но пока не получили ответа.

В 2008 году Филипп Киркоров получил звания народного артиста России и Украины. А в 2021 году исполнитель заявлял, что "Путин - лучший президент", и неоднократно поддерживал президента РФ после 2014 года. В 2022 году Путин лично поздравил певца с 55-летним юбилеем телеграммой, которую опубликовали на сайте Кремля.

В Украину Киркорову запрещен въезд решением СБУ.

Напомним, на днях известные российские артисты собрались в Москве в клубе "Мутабор" на голую вечеринку. Кроме Киркорова туда пришли, в частности, Ксения Собчак, Ольга Орлова и Лолита Милявская. А рэпер Vacio SWAG явился просто с носком на члене, за что позже получил 15 суток ареста.

Как выглядел Киркоров на скандальной вечеринке, можно увидеть на фото.

Филипп Киркоров и Настя Ивлеева на вечеринке в московском клубе "Мутабор". Фото: соцсети Насти Ивлеевой



После волны возмущения в сети и призывов проверить участников на причастность к запрещенному в России движению ЛГБТ, Ивлеева записала видеообращение с извинениями.

В свою очередь Филипп Киркоров, встретив пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, начал оправдываться за участие в резонансном мероприятии. По словам Киркорова, он пришел на эту тусовку, не зная, что там будет, и увидел "это".