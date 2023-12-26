Российского певца Филиппа Киркорова намереваются убрать из музыкального шоу "Маска" на федеральном канале НТВ из-за его участия в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источники на телеканале.

Как пишет канал, руководство НТВ потребовало сделать версию программы без Киркорова до 31 декабря, вырезав эпизоды с его участием. Причиной такого решения продюсерам назвали именно участие поп-звезды в голой вечеринке Ивлеевой. Шоу будет срочно перемонтировано, так как переснять его уже не успевают.

При этом, по информации СМИ, указание убрать певца из программы пришло до того, как он принес публичные извинения. Поэтому, как предполагает Baza, Киркоров все-таки может появиться в финальной версии "Маски".

Между тем с Ивлеевой в России захотели взыскать миллиард рублей в качестве моральной компенсации за ее вечеринку. Вырученные деньги планировалось отправить в фонд поддержки российских военных.

Ранее Киркоров извинился перед россиянами за участие в голой вечеринке. Он заявил, что не знал о тематике мероприятия. По словам певца, как только он понял его специфику, то тут же ушел с праздника.

Несмотря на раскаяние артисту уже отменили частное выступление с большим гонораром после участия в скандальном мероприятии в Москве.