Паблики Закарпатья публикуют видео "голого корпоратива".

На видео танцует раздетая пара.

Каналы сообщают, что так проходило празднование Нового года в одном из туристических комплексов региона.

Ранее мы рассказывали, как вызвала большой резонанс голая вечеринка в Москве, лицом которой стала блогерша Анастасия Ивлеева.

После возмущений вечеринкой в РФ начали "отменять" ее участников, например, Филиппа Киркорова.

Между тем война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера впервые за долгое время состоялся обмен пленными. Украина заявила, что вернула 230 пленных: 213 солдат, 11 офицеров, 6 гражданских. Россия заявила, что при посредничестве ОАЭ возвращено 248 российских военных из Украины.

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