В России переснимут ряд сцен к предновогоднему фильму "Иван Васильевич меняет всё!", где снялся Филипп Киркоров.

Об этом заявила пресслужба российского телеканала ТНТ.

Данное сообщение последовало на фоне того, что Киркорова убрали из официального постера к фильму.

Телеканал отказался комментировать ситуацию с "исчезновением" Киркорова, ранее принявшего участие в скандальной "голой" вечеринке.

А пересъёмку сцен объяснили необходимостью сделать фильм "интереснее, острее и провокативнее". Об этом сообщила директор телеканала Тина Канделаки.

Напомним, Киркорова хотят вырезать из популярного шоу на российском канале из-за участия в голой вечеринке. Руководство НТВ потребовало до 31 декабря сделать версию программы без участия артиста, вырезав уже снятые с ним эпизоды.

Ранее Киркоров и Билан оправдались за посещение голой вечеринки Ивлеевой. Так, Филипп Киркоров ещё раз заявил, что не знал о характере вечеринки, а как только узнал, сразу же её покинул. Он попросил не ограничивать его деятельность в РФ, потому что он "патриот и никуда не уезжал".