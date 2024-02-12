Пятничный удар по нефтебазе в Харькове, где хранилось почти 4 000 тонн топлива, привел к масштабному загрязнению земли и воды.

Об этом заявил начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов в интервью местным СМИ.

"Так как была атакована нефтебаза и произошла утечка топлива, была загрязнена большая территория. По предварительным данным, более 10 тысяч квадратных метров территории загрязнено из-за утечки топлива. Это и дизель, и бензин. По имеющейся информации, более 3 800 тонн топлива хранилось на этой нефтебазе", – рассказал Болвинов.

Он добавил, что нефтепродукты также попали в реку Немышля.

Болвинов отметил, что полиция обратилась в Госэкоинспекцию в Харьковской области, отобравшую образцы грунта и воды на местах загрязнения.

Напомним, сегодня в ГСЧС сообщили, что в Харькове спустя три дня окончательно потушили пожар на нефтебазе после прилета. Местные волонтеры и экоактивисты рассказали, что река Лопань в Харькове почернела после прилета - в нее стекли несгоревшие нефтепродукты, которые сначала попали в Петренковский водоем и реку Немышля, а оттуда - в Лопань.

Как мы писали, в Харькове заживо сгорели две семьи в ходе ночной атаки. Всего в результате удара погибли семь человек.