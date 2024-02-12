В результате обстрела в ночь на 12 февраля в городе Люботин Харьковской области пострадали частные дома, поликлиника, фитнес-клуб и учебно-производственный комбинат.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Удар наносился ракетами С-300.

Также в Харьковской областной прокуратуре показали фото последствий обстрела Люботина.

Напомним, в Воздушных силах сообщали, что ночью россияне атаковали Украину, в том числе, ракетами С-300, выпущенными из Белгородской области РФ.

Также мы писали, что в Днепропетровской области в результате ночной атаки беспилотников возник пожар на энергетическом объекте.

Война в Украине идет уже 719-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самая сложная ситуация в Авдеевке. Командующий группировкой "Таврия" генерал Александр Тарнавский дал понять, что отступать из города украинские войска не намерены, несмотря на угрожающую ситуацию. По его словам, россияне атакуют город крупными силами, задействуют, как пехоту, так и бронегруппы. Но ВСУ держат оборону.

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