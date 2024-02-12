В Харькове спустя три дня окончательно потушили пожар на нефтебазе после прилета.

Об этом сообщает ГСЧС.

Напомним, что в результате удара РФ 9 февраля погибли семь человек. В одном из частных домов обнаружены тела пяти человек, среди которых трое детей. На другом объекте – еще двое погибших.

Также местные волонтеры и экоактивисты сообщают, что река Лопань в Харькове почернела после прилета по нефтебазе - в нее стекли несгоревшие нефтепродукты.

Нефтепродукты сначала попали в Петренковский водоем и реку Немышля, а оттуда - в Лопань.

Воду взяли на анализ.

Напомним, что в Харькове заживо сгорели две семьи в ходе ночной атаки.

Война в Украине идет уже 719-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самая сложная ситуация в Авдеевке. Командующий группировкой "Таврия" генерал Александр Тарнавский дал понять, что отступать из города украинские войска не намерены, несмотря на угрожающую ситуацию. По его словам, россияне атакуют город крупными силами, задействуют, как пехоту, так и бронегруппы. Но ВСУ держат оборону.

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